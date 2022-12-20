«Иванушки» и «Руки вверх»: на Первом канале в новогоднюю ночь будут звучать хиты нулевых

Первый канал в эту новогоднюю ночь порадует поколение, чья юность и молодость пришлась на 2000-е годы. В 22:22 по московскому времени там начнется праздничное шоу «Двадцать лет спустя», в котором примут участие самые любимые и популярные артисты того времени.

Сообщается, что для новогодней ночи на Первом создатели программы выбрали более 50 хитов, для каждого из которых в масштабных декорациях снимался отдельный номер и делался серьезный пост-продакшн с 3D-графикой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»