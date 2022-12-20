«Иванушки» и «Руки Вверх!»: на Первом канале в новогоднюю ночь будут звучать хиты нулевых

Первый канал в эту новогоднюю ночь порадует поколение, чья юность и молодость пришлась на 2000-е годы. В 22:22 по московскому времени там начнется праздничное шоу «Двадцать лет спустя», в котором примут участие самые любимые и популярные артисты того времени.
Сообщается, что для новогодней ночи на Первом создатели программы выбрали более 50 хитов, для каждого из которых в масштабных декорациях снимался отдельный номер и делался серьезный пост-продакшн с 3D-графикой.
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В шоу прозвучат песни Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Олега Газманова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, Маши Распутиной, Сергея Трофимова; групп «Иванушки International», «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», «Uma2rman», «Город 312», «Гости из будущего», «Любэ», «Корни» и других.
Атмосферу праздника в эфире будут поддерживать и любимые ведущие Первого канала, в том числе Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.