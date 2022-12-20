Красивое, короткое, прозрачное: Илана Юрьева сверкнула нижним бельем, красуясь перед зеркалом в обновке

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева обладает фигурой на зависть ровесницам. 34-летняя звезда не скрывает своих достоинств, а старается всячески подчеркивать, выбирая более откровенные наряды.

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Для очередного выхода на сцену Илана долго выбирала платье. В итоге она остановилась на коротком, полупрозрачном наряде с боа на юбке. Примеряя обновку в гримерной, красавица долго крутилась перед зеркалом, любуясь результатом. Только вот с бельем прогадала – черный бюстгальтер предательски портил общую картину. Но не красоту актрисы.