«Он не ожидал этого»: Прохор Шаляпин вновь остался без невесты

Прохор Шаляпин с экс-возлюбленной Ольгой Сан

Прохор Шаляпин с экс-возлюбленной Ольгой Сан. Фото: соцсети 

36-летняя модель Ольга Сан рассталась с артистом.

38-летний исполнитель Прохор Шаляпин не думал, что его новая возлюбленная уйдет от него.

Модель Ольга Сан была знакома с артистом более двух лет. Именно она поддерживала Шаляпина после утраты жены. Весной этого года знаменитости сообщили о романе.

А недавно Ольга рассказала о расставании с Прохором.

«Я поставила точку в отношениях с Прохором. Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив, и пусть он построит классную семью», – отметила бывшая возлюбленная Шаляпина. 

«Прохор не хотел расставаться. Но при этом он ничего не делал для того, чтобы изменить и улучшить наши отношения», – добавила Ольга.

Сан призналась, что Шаляпин не планировал разрыв отношений. Но Ольга была настроена серьезно, поэтому ушла от экс-возлюбленного. А Прохор начал ей мстить.

«Он очень сильно расстроился, когда я ему сказала, что это конец. Он не ожидал этого, хотел продолжить наши отношения: приглашал меня в театр, на разные мероприятия. А после того, как я отказалась, он начал публиковать на своей страничке в соцсети фотографии с Настей Волочковой. Как я поняла, это была месть мне», – процитировали в Prozvezd Ольгу Сан. 

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