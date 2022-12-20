«Он не ожидал этого»: Прохор Шаляпин вновь остался без невесты

38-летний исполнитель Прохор Шаляпин не думал, что его новая возлюбленная уйдет от него.
Модель Ольга Сан была знакома с артистом более двух лет. Именно она поддерживала Шаляпина после утраты жены. Весной этого года знаменитости сообщили о романе.
А недавно Ольга рассказала о расставании с Прохором.
«Я поставила точку в отношениях с Прохором. Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив, и пусть он построит классную семью», – отметила бывшая возлюбленная Шаляпина.
«Прохор не хотел расставаться. Но при этом он ничего не делал для того, чтобы изменить и улучшить наши отношения», – добавила Ольга.
Сан призналась, что Шаляпин не планировал разрыв отношений. Но Ольга была настроена серьезно, поэтому ушла от экс-возлюбленного. А Прохор начал ей мстить.
«Он очень сильно расстроился, когда я ему сказала, что это конец. Он не ожидал этого, хотел продолжить наши отношения: приглашал меня в театр, на разные мероприятия. А после того, как я отказалась, он начал публиковать на своей страничке в соцсети фотографии с Настей Волочковой. Как я поняла, это была месть мне», – процитировали в Prozvezd Ольгу Сан.