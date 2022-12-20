«Он не ожидал этого»: Прохор Шаляпин вновь остался без невесты

38-летний исполнитель Прохор Шаляпин не думал, что его новая возлюбленная уйдет от него.

Модель Ольга Сан была знакома с артистом более двух лет. Именно она поддерживала Шаляпина после утраты жены. Весной этого года знаменитости сообщили о романе.

А недавно Ольга рассказала о расставании с Прохором.