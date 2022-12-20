В номинации «Крысиные бега»: Алла Пугачева получила звание «Шушара года» от россиян

Побег Аллы Пугачевой и ее семьи в Израиль в этом году не оставил равнодушным миллионы россиян. Певица не смогла молча переехать, а дважды оскорбила людей, за что на нее ополчились даже те, кто сохранял нейтралитет.

К концу года в Telegram-канале журналист Армен Гаспарян вместе с пабликом «Нос» организовал голосование, предложив читателям выбрать, кто из беглецов больше всех достоин звания «Шушара года» в номинации «Крысиные бега». И люди выбрали именно Примадонну – из более 200 тысяч голосов 46%было отдано за Пугачеву.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Второе место поделили Чулпан Хаматова и Андрей Макаревич*, тоже не раз успевших оскорбить свою родину после отъезда из страны. у них – по 16% голосов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента