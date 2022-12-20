Валя Карнавал в ресторане блеснула внушительным декольте – бойфренду кусок в горло не лезет

Певица, блогер и героиня шоу «Звезды в Африке» Валя Карнавал в этом году дважды получила предложение руки и сердца. Ее позвал замуж Саша Стоун, с которым девушка задружила на проекте. теперь они неразлучны.

Накануне пара отправилась в ресторан. Повода вроде бы никакого, и проводить предпоследние выходные года звезды решили вкусно и красиво. Валя Карнавал нарядилась в роскошное вечернее платье с откровенным декольте, в котором «Ложбинка греха» смотрелась по-особенному.

Пока Валя наслаждалась едой, Саша рядом не мог налюбоваться на подругу. Ему даже кусок в горло не лез, потерял весь аппетит рядом с такой красоткой.