«Кто запрещал синий или желтый?»: Лоза – об оскандалившихся на шоу Орбакайте и Николаеве

Музыкант Юрий Лоза высказался о скандальном появлении Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на телешоу «Дуэты» в одеждах, образовавших сине-желтое сочетание. Эта комбинация сильно взбесила россиян, и буря не утихает до сих пор.

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Лоза считает, что к оскандалившимся артистам вроде бы не придраться, ведь синий и желтый, а также их сочетание не запрещены в нашей стране.