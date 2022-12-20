«Кто запрещал синий или желтый?»: Лоза – об оскандалившихся на шоу Орбакайте и Николаеве

Музыкант Юрий Лоза высказался о скандальном появлении Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на телешоу «Дуэты» в одеждах, образовавших сине-желтое сочетание. Эта комбинация сильно взбесила россиян, и буря не утихает до сих пор.
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Лоза считает, что к оскандалившимся артистам вроде бы не придраться, ведь синий и желтый, а также их сочетание не запрещены в нашей стране.
«Каждого из них по отдельности возьми, она скажет: «Я не знала, что он придет в синем», и он разведет руками и скажет: «Я не знал, что она придет в желтом». И какие претензии вы будете предъявлять? Кто запрещал синий или желтый цвет?» - порассуждал Лоза в беседе с «Пятым каналом».
По словам артиста, звезды должны понимать, что выбранный костюм всегда кого-то может раздражать, либо окажется воспринят не так, как задумано. А если случившееся с Орбакайте и Николаевым – запланированная провокация, то пусть останется на их совести, мол, не стоит придавать значения этому инциденту.