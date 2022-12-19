Клава Кока в белом платье с «дыркой» в самом пикантном месте обнажила груди-«мячики»: парень не устоял

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она смогла стать кумиром молодежи. Блондинка не скрывает, что не сразу покорила публику, но теперь ее часто зовут в телевизионные шоу. Она записывает дуэты с именитыми артистами. Певица теперь ищет себе жениха. То и дело она предстает в соблазнительных нарядах.
В декабре Клава не перестает давать концерты и сниматься в проектах. Каждый раз свои образы она продумывает до мелочей. И даже зимой певицу можно увидеть в майке. На этот раз она щегольнула в белоснежном мини-платье. Кока решила подчеркнуть точеную фигуру. Она засветила разрез в области декольте. Артистка обнажила грудь, позируя у снимков со звездами.
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Примечательно, что потом Клава оказалась в объятиях молодого парня. Она позволила притронуться к ее талии. Поклонники были ошарашены кадрами. Многие отметили, что ей идет образ. «Какая фигурка», «Шикарный наряд», «Ой, взгляд падает в декольте», «Прям инопланетянка», «Какие изгибы», «Кто этот пацан, который не устоял?» — стали писать в Сети.