Клава Кока в белом платье «дыркой» в самом пикатное месте обнажила груди «мячики»: парень не устоял

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица ошарашила поклонников соблазнительным нарядом.

Клава Кока уже больше пяти лет выступает на сцене. Она смогла стать кумиром молодежи. Блондинка не скрывает, что не сразу покорила публику, но теперь ее часто зовут в телевизионные шоу. Она записывает дуэты с именитыми артистами. Певица теперь ищет себе жениха. То и дело она предстает в соблазнительных нарядах. 

В декабре Клава не перестает давать концерты и сниматься в проектах. Каждый раз свои образы она продумывает до мелочей. И даже зимой певицу можно увидеть в майке. На этот раз она щегольнула в белоснежном мини-платье. Кока решила подчеркнуть точеную фигуру. Она засветила разрез в области декольте. Артистка обнажила грудь, позируя у снимков со звездами. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что потом Клава оказалась в объятиях молодого парня. Она позволила притронуться к ее талии. Поклонники были ошарашены кадрами. Многие отметили, что ей идет образ. «Какая фигурка», «Шикарный наряд», «Ой, взгляд падает в декольте», «Прям инопланетянка», «Какие изгибы», «Кто этот пацан, который не устоял?» — стали писать в Сети.

Читайте также