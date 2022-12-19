Клава Кока в белом платье «дыркой» в самом пикатное месте обнажила груди «мячики»: парень не устоял

В декабре Клава не перестает давать концерты и сниматься в проектах. Каждый раз свои образы она продумывает до мелочей. И даже зимой певицу можно увидеть в майке. На этот раз она щегольнула в белоснежном мини-платье. Кока решила подчеркнуть точеную фигуру. Она засветила разрез в области декольте. Артистка обнажила грудь, позируя у снимков со звездами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».