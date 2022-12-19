«Это не так просто, как кажется»: Дава заявил, что нужно уважать труд блогеров

Дава

Дава. Фото: Global Look Press 

Артист возмутился из-за того, что многие не воспринимают всерьез новую профессию.

Блогер Дава с уверенностью назвал свой вид деятельности в социальных сетях полноценной работой.

Исполнитель отметил, что в последнее время блогеры оказались наравне с продавцами, учителями, ветеринарами и другими профессионалами своего дела.

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«В наше время это уже профессия, да. Но есть такой стереотип у людей, которые относятся к ней скептически, плохо о ней отзываются. Есть ребята, которые перебарщивают, но, в целом, это не так просто, как кажется», — заявил блогер в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее Дава объяснил свои лайки на фотографиях бывшей возлюбленной Ольги Бузовой

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