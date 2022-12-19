«Давай, возвращай»: Андрей Григорьев-Апполонов мечтает отобрать младшего сына у экс-избранницы

Исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как делит детей с экс-возлюбленной Мариной.
Напомним, Григорьевы-Апполоновы были в браке 18 лет. После развода у бывшей пары остались два наследника. К слову, старший сын живет с отцом. А теперь исполнитель хочет забрать к себе и младшего ребенка.
«Кот у меня. Дети: один на один», — вспомнил артист о решении разлучить детей.
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«Старший со мной живет, 18-летний Ванька. Младший, 14-летний Артемий — с моей супругой. Но как только, так я сразу ей говорю: «Давай, возвращай». Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?!» — заявил певец в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.
Напомним, ранее блогеры Валя Карнавал и Саша Стоун решили заключить брак. Артисты назвали дату свадьбы.