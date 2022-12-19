«Давай, возвращай»: Андрей Григорьев-Апполонов мечтает отобрать младшего сына у экс-избранницы

Исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как делит детей с экс-возлюбленной Мариной.

Напомним, Григорьевы-Апполоновы были в браке 18 лет. После развода у бывшей пары остались два наследника. К слову, старший сын живет с отцом. А теперь исполнитель хочет забрать к себе и младшего ребенка.