Много музыки, две премьеры фильмов и любимая классика: чем нас порадует в Новый год телеканал «Россия»

По старой праздничной традиции, практически все россияне встречают Новый год в компании близкого друга каждой семьи — телевизора. Любимые отечественные фильмы, бой Курантов, обращение президента, а затем много песен и веселья — все это предлагает своим зрителям почти каждый телеканал. Но самый старый новогодний телепраздник, праздник с историей, будет ждать в Новый год зрителей телеканала «Россия». Речь идет, конечно же, о «Новогоднем голубом огоньке» — программе, которой уже более 60 лет.

В эту новогоднюю ночь на телеканале вы сможете увидеть и услышать песни в исполнении таких именитых артистов как Александра Николаевна Пахмутова, Александр Сергеевич Зацепин, Лев Лещенко, Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Жасмин, Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Дмитрий Харатьян, Валерия, Пелагея, Дмитрий Дюжев, Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Алсу, Елена Ваенга, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Сосо Павлиашвили, SHAMAN, Стас Пьеха, Эмин, Денис Майданов, Пелагея, Алексей Воробьев, «Дискотека Авария», «Земляне», «Белорусские Песняры» и многие другие.

Ведущими «Огонька» в этом году станут Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

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