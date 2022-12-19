«Иван все повторяет за Темой»: Подольская в пуховом комбинезоне покатал на санках своих сыновей

В декабре у Подольской особенно много съемок и выступлений. Она активно участвует в предновогодних концертах. Однако уикенд певица посвятила семье. Она накануне не только сводила младшего сына на утренник в садик, но и погуляла с ними.

Наталья в розовом пуховом комбинезоне покатала сыновей на санках-ватрушках. Иван был в теплом пуховике и вязаной шапке. Они также покатались с горки.

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