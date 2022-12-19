«Нам два года»: Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили годовщину свадьбы

Примечательно, что у супругов уже растет сын Лев. Недавно ему исполнился один год. Авербух признавался, что в ближайшее время они мечтают завести еще одного малыша. А пока влюбленные порой вместе выступают на льду и поддерживают друг друга в разных начинаниях.

19 декабря Лиза сообщила, что они празднуют годовщину со дня свадьбы. Актриса поделилась совместным фото с мужем.

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