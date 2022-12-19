«В один день будут два мероприятия»: Валя Карнавал и Саша Стоун назвали дату своей свадьбы

После расставания с исполнителем Егором Кридом артистка Валя Карнавал встретила свою любовь на проекте «Звезды в Африке». Новым возлюбленным знаменитости стал ее коллега Саша Стоун.
Блогер с первых эпизодов шоу начал проявлять заботу и внимание по отношению к экс-избраннице Крида. А позже Валя и Саша стали парой. Теперь знаменитости живут в одном доме и планируют совместное будущее.
Оказалось, блогеры уже выбрали дату свадьбы.
«Летом, уже скоро. Возможно в один день будут два мероприятия: для родителей и для друзей», — передали слова Саши Стоуна в Telegram-канал Rus TikTok News.
Напомним, ранее другая российская звезда Анастасия Волочкова рассказала о свадьбе с новым возлюбленным.