На следующий день после дня рождения: Волочкова назвала дату свадьбы с бизнесменом Дмитрием

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова наконец-то нашла свое счастье! Сама звезда российского балета в этом абсолютно уверена, а потому без долгих раздумий согласилась выйти замуж за своего возлюбленного Дмитрия, хотя они лишь недавно познакомились.

В понедельник, 19 декабря, Волочкова сообщила своим подписчикам, что свадьба состоится практически через месяц, да не в каком-нибудь банальном месте, а в Лапландии! Они с мужчиной ее мечты прилетят в этот холодный край уже 21 января.

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» - пообещала Анастасия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»