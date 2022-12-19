«Я хочу туда, где нас будет трое»: Муцениеце вместе с детьми поздравила своего самого близкого человека

«Дорогая сестра, я хочу туда, где нас будет трое: я, ты и море. Так важно знать что на другом конце планеты у тебя есть родная душа! Самая родная из всех! Мы такие разные, но так похожи! Наши голоса по телефону не возможно отличить и сколько приколов было осуществлено, как раз когда мы всех пранковали, звонками по телефону с барабаном.

Да да.. мы с тобой такие древние, что родились в прошлом веке в общем, о чем это я! Я тебя люблю! И всегда буду любить и всегда буду рядом! С днем рождения тебя! Главное, просто улыбайся и радуйся каждому дню, а я рада просто зная, что ты есть», – написала Агата.