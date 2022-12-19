Жена Александра Цекало бесстыдно показала пользователям Сети свой бюст (фото)

Жена продюсера Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин, вновь шокировала подписчиков своей откровенностью. Девушка опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, на которой она запечатлена за работой - с карандашом в руках.

На снимке Дарина стоит спиной к камере и лицом к холсту, на котором нарисован мужчина в весьма пикантной позе.

В позе самой художницы тоже есть «перчинка» - она слегка убрала назад руку и продемонстрировала зрителям «профиль» своей груди, прикрытой лишь фартуком.

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