«За сумасшедшими — будущее»: Лолита Милявская вышла из дома в короне (видео)

Певица Лолита Милявская 19 декабря показалась перед своими подписчиками в новом модном образе — в красном пуховике в клетку и в короне, украшенной зелеными камнями.

«Сейчас очень модно ходить в короне. Она ассоциируется с праздником, с Новым годом, и вы можете вспомнить детство. К этому можно пуховик и все остальное», — пояснила звезда.

Ее образ дополняла зеленая сумка, очень хорошо сочетающаяся с камнями в короне.

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