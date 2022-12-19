«За сумасшедшими — будущее»: Лолита Милявская вышла из дома в короне (видео)

Певица Лолита Милявская 19 декабря показалась перед своими подписчиками в новом модном образе — в красном пуховике в клетку и в короне, украшенной зелеными камнями.
«Сейчас очень модно ходить в короне. Она ассоциируется с праздником, с Новым годом, и вы можете вспомнить детство. К этому можно пуховик и все остальное», — пояснила звезда.
Ее образ дополняла зеленая сумка, очень хорошо сочетающаяся с камнями в короне.
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Лолита добавила, что этот модный тренд одобрен даже человеком, которого она безумно любит — историком моды и телеведущим Александром Васильевым.
«Он говорит, что за таким трендом будущее. Ну, в общем, за сумасшедшими», — пошутила певица.