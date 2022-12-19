51-летняя Кудрявцева в кукольном платье с воротником «Клодин» подчеркнула «ножки-спички»

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она частая гостья на красных дорожках. В декабре блондинка еще больше работает. Она ведет концерты и снимается не только в своих основных шоу, но и проекте «Суперстар». А вот редкие выходные звезда посвящает дочке Марии, которая готовится к Новому году.
19 декабря Лера приехала на новые съемки. Она появилась в гримерке в черном платье в стиле бэби-долл с воротником «Клодин». Блондинка добавила к образу темные колготки. А благодаря лодочкам в тон она добилась эффектна «бесконченых» ног. Кудрявцева сразила поклонников своей постройневшей фигурой.
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Многие отметили, что в 51 год Лера выглядит очень молодо. Она получила множество комплиментов. «Ох, вот это стройность», «Какая вы хорошенькая», «Ой, словно школьница», «Ножки-спички просто», «Платье вам очень идет», «Блондинка на миллион», — стали писать пользователи Сети.