51-летняя Кудрявцева в кукольном платье с воротником «Клодин» подчеркнула «ножки-спички»

19 декабря Лера приехала на новые съемки. Она появилась в гримерке в черном платье в стиле бэби-долл с воротником «Клодин». Блондинка добавила к образу темные колготки. А благодаря лодочкам в тон она добилась эффектна «бесконченых» ног. Кудрявцева сразила поклонников своей постройневшей фигурой.

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