«Будут сани, олени, цветы и полный шик!»: Волочкова готовится к свадьбе с новым возлюбленным в Лапландии

Анастасия Волочкова не скрывает, что продолжает активно заниматься балетом. Она регулярно выступает на сцене. А вот в личной жизни ей часто не везет. Каждый год она представляет публике нового избранника, но до свадьбы дело так и не дошло. Звезда была в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, но этот союз был фиктивным.
Однако недавно Волочкова снова сообщила, что у нее появился возлюбленный. Она не стала прятать избранника, как было с другими бойфрендами. Ее бойфренда зовут Дмитрий. Занимается он, конечно же, развитием собственного крупного бизнеса — десертами без сахара.
Анастасия удивила публику, когда сообщила о помолвке. И со свадьбой тянуть она не намерена. Уже в январе балерина станет невестой.
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Анастасия Волочкова с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала счастливая артистка.
Поклонники отметили, что будут ждать торжества. Многие давно желают, чтобы Анастасия обрела счастье в личной жизни.