«Будут сани, олени, цветы и полный шик!»: Волочкова готовится к свадьбе с новым возлюбленным в Лапландии

Однако недавно Волочкова снова сообщила, что у нее появился возлюбленный. Она не стала прятать избранника, как было с другими бойфрендами. Ее бойфренда зовут Дмитрий. Занимается он, конечно же, развитием собственного крупного бизнеса — десертами без сахара.

Анастасия удивила публику, когда сообщила о помолвке. И со свадьбой тянуть она не намерена. Уже в январе балерина станет невестой.

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