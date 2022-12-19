Вслед за Басковым: Родригез еле ходит на костылях

Звезда ТНТ Тимур Родригез выложил в соцсетях видео, где он ходит на костылях. Юморист рассказал, что на одном из новогодних концертов неудачно исполнил танец и травмировался.

«Моя новая реальность! Результат новогодних съемок. Костыли у меня первый раз в жизни», — сообщил он.

При этом Родригез подчеркнул, что находится под наблюдением у врачей, осложнения ему не угрожают.

Кстати, недавно в Сети обсуждали еле идущего Николая Баскова. Артиста под руки водили на съемки новогодних концертов. Он стоял на месте, не шевелился. Оказалось, что певец перенес операцию на ногах. Сейчас он восстанавливается.

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