«Петух в вине»: Нетребко показала праздничный стол во французской семье, удививший гостей

Анна Нетребко уже много лет дает концерты. Она регулярно дает гастроли. Оперная дива живет в Вене, но почти не бывает дома. Певица в этом году ездила в Аргентину, Израиль, Италию и в другие страны. Каждый раз она демонстрировала яркие образы и пробовала местные блюда. 18 декабря, когда состоялся финал чемпионата мира по футболу, звезда была во Франции.
Первые дни в Париже Анна посвятила прогулкам. Она также успела выступить на сцене. А вот в этот день, когда за победу в чемпионате боролись Аргентина и Франция, оперная дива оказалась в гостях во французской семье. Она была впечатлена праздничным столом, на котором были запеченный петух, пироги с мясом и творогом, сладкие десерты.
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«Петух в вине — или чем потчуют во французской семье. Маман Элизабет и папа Мишель все готовили сами и очень тепло и гостеприимно нас принимали (даже если я честно сказала, что болею за Аргентину). Большое спасибо», — написала Нетребко.
Поклонники были восхищены гостеприимством французов. Многие также заметили, что они угощали не легкими салатами, а сытными пирогами и мясом.