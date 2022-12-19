«Петух в вине»: Нетребко показала праздничный стол во французской семье, удививший гостей

Первые дни в Париже Анна посвятила прогулкам. Она также успела выступить на сцене. А вот в этот день, когда за победу в чемпионате боролись Аргентина и Франция, оперная дива оказалась в гостях во французской семье. Она была впечатлена праздничным столом, на котором были запеченный петух, пироги с мясом и творогом, сладкие десерты.

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