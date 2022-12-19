Бородина щегольнула в микроюбке и трендовых сапогах-трубах: оделась не по погоде, но в самой модной шапке

На этот раз Бородина решила похвастаться своим стильным зимним луком. Она облачилась в микроюбку в клетку и белый джемпер. Наряд дополнили трендовые сапоги-трубы в сером цвете. Телеведущая надела также пуховик в черном цвете и самую модную шапку с кошачьими ушками, как у Настя Ивлеевой, Айзы Анохиной, Юлии Гаврилиной, Настасьи Самбурской.

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