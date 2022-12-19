Бородина щегольнула в микроюбке и трендовых сапогах-трубах: оделась не по погоде, но в самой модной шапке

Ксения Бородина уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Она полюбилась миллионам зрителей. Ксения смогла разбогатеть и стать знаменитостью. Теперь за ее жизнью следят поклонники. Она, в свою очередь, дает советы, создает курсы для тех, у кого проблемы в браке, а также для многих является иконой стиля.
На этот раз Бородина решила похвастаться своим стильным зимним луком. Она облачилась в микроюбку в клетку и белый джемпер. Наряд дополнили трендовые сапоги-трубы в сером цвете. Телеведущая надела также пуховик в черном цвете и самую модную шапку с кошачьими ушками, как у Настя Ивлеевой, Айзы Анохиной, Юлии Гаврилиной, Настасьи Самбурской.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от образа Бородиной. Многие отметили, что она выглядит стильно. Однако некоторые посчитали, что телеведущая оделась не по погоде.
«В такой мороз с открытыми ногами?», «Ну сапожки и шапка просто зачетные», «Стильно, но холодно даже смотреть», «Шапка крутая», — стали писать в Сети.