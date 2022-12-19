«Прижалась к нему потеснее»: Дану Борисову отчитали за приставание к монаху в буддийском храме

Телеведущая и блогер Дана Борисова вместе со своей 15-летней дочкой Полиной и их любимой собачкой по кличке Мишель продолжает наслаждаться красотами тайского острова Самуи. Сегодня всей дружной компанией они отправились в местный храм Большого Будды, о чем Дана рассказала своим подписчикам.

Она также опубликовала несколько снимков из этого священного места, в том числе фото с настоящим буддийским монахом.

«С монахом позируем на «пионерском расстоянии», так как по привычке приобняла и прижалась к нему потеснее для фото, но получила строгий выговор и отошла на расстояние руки. Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», - пояснила телеведущая.

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