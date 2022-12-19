«Прижалась к нему потеснее»: Дану Борисову отчитали за приставание к монаху в буддийском храме

Телеведущая и блогер Дана Борисова вместе со своей 15-летней дочкой Полиной и их любимой собачкой по кличке Мишель продолжает наслаждаться красотами тайского острова Самуи. Сегодня всей дружной компанией они отправились в местный храм Большого Будды, о чем Дана рассказала своим подписчикам.
Она также опубликовала несколько снимков из этого священного места, в том числе фото с настоящим буддийским монахом.
«С монахом позируем на «пионерском расстоянии», так как по привычке приобняла и прижалась к нему потеснее для фото, но получила строгий выговор и отошла на расстояние руки. Зато форма одежды не подкачала: юбка, закрытые плечи и босиком», - пояснила телеведущая.
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Эти тайские каникулы девушки явно никогда не забудут, ведь с самого начала это был небывалый челлендж. Сперва Дана и Полина не смогли улететь из Москвы из-за отсутствия дополнительного документа на собаку. Затем им пришлось, рискуя жизнью, автостопом добираться из Бангкока на Самуи.
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Лишь благодаря смелости и смекалке обе путешественницы вместе с собакой все же прибыли на остров и теперь могут отдохнуть и расслабиться.