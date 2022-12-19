«Это стерло все»: хореограф Мигель вспомнил о грубой выходке Аллы Пугачевой на репетиции «Рождественских встреч»

Хореограф, наставник и член жюри шоу «Новые танцы» на ТНТ Мигель в беседе с Юлией Меньшовой признался, что ему неприятны даже сами воспоминания об Алле Пугачевой.

С Примадонной хореограф пересекался во время подготовки знаменитого шоу звезды — «Рождественские встречи Аллы Пугачевой», которые некоторое время назад с успехом шли по ТВ 7 января.

Мигель вспомнил тот день, когда Алла Пугачева раз и навсегда упала в его глазах. Прошло уже больше десяти лет, но осадок от тех воспоминаний остался слишком надолго. В 2012 году во время репетиции «Рождественских встреч Аллы Пугачевой» возникла неприятная ситуация.

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