Самбурская в тугих шортах сразила «стальными» бедрами: такой рельеф — закачаешься

Настасья Самбурская давно снимается в кино. Многие любят ее благодаря сериалу «Универ». Примечательно, что она также строит карьеру певицы. Артистка исполняет шансон. Она продолжает сниматься в новых проектах. Поклонники с интересом следят за звездой, которая редко дает интервью и не рассказывает о личной жизни.
Вот уже несколько лет Настасья активно занимается спортом. Она старается оставаться в форме. Актриса зачастую показывает, как выглядит в купальнике. Она занимается прямо дома. На этот раз Самбурская предстала в топе и тугих шортах. Она оголила не только пресс, но и свои стальные бедра. Звезда блеснула красотой фигуры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. Однако нашлись и те, кто раскритиковал артистку.
«Какая вы мощная», «Вот это рельеф! Красота», «Фигура слишком спортивная, это не женственно», «Ого, какая вы сильная», «Фигура поражает», — стали писать в Сети.