Самбурская в тугих шортах сразила «стальными» бедрами: такой рельеф — закачаешься

Вот уже несколько лет Настасья активно занимается спортом. Она старается оставаться в форме. Актриса зачастую показывает, как выглядит в купальнике. Она занимается прямо дома. На этот раз Самбурская предстала в топе и тугих шортах. Она оголила не только пресс, но и свои стальные бедра. Звезда блеснула красотой фигуры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».