Люся Чеботина и другие звезды выступили на необычной вечеринке

Концерт звезд танцевальной музыки прошел 16 декабря в клубе Gipsy. Участие в вечеринке радио DFM приняли Мот, DJ Groove, Rasa, Rompasso, Люся Чеботина, Filatov & Karas, Zivert, DJ Walk’n’gone, Cosmo & Skoro — самые яркие звезды танцевальной музыки и диджеи.

DFM Dance Party — серия вечеринок, которую радио DFM проводит в этом году в честь своего 22-летия. В клубе был полный аншлаг, гости не расходились до утра.

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В будущем году планируется продолжить танцевальные вечеринки, причем не только в столице, но и в других городах России, сообщает «Русская медиагруппа».