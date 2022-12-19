«Как можно представить, что этих людей начнут показывать по ТВ?»: Поплавская высказалась о возращении сбежавших за границу артистов

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Яна Поплавская опасается, что возвращение Ивана Урганта может создать прецедент. И после его приезда в Россию начнут приезжать все те знаменитости, которые покинули ее в 2022 году.

«Как можно представить, что этих людей тут будут встречать, радостно приветствовать на тусовках и показывать по центральным каналам? Спасибо, не надо. Здесь и без вас много прекрасных артистов и журналистов, которые готовы работать и делать это качественно», — продолжила Яна Поплавская.

Она напомнила, что и до Ивана Урганта по ТВ шли прекрасные вечерние шоу. И вообще, заключила Яна Поплавская, в России много талантливых людей, которые ничего не боятся.