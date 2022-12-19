Оказия на публике: Михалкова придержала одежду, но плоть вырвалась наружу — бюст на подхвате

Юлия Михалкова выставила в Сеть фотографию в смелом топе, который едва прикрыл ее полную грудь.

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Поверх бра она, конечно, накинула жакет в перьях, однако он не смог скрыть ее красоту. Распахнувшись, наряд обнажил рельефы. Михалкова попыталась придержать края, но поздно!

Впрочем, Юлия Михалкова в свои 39 лет обладает настолько хрупкой фигурой, что ей позволены и не такие смелые ракурсы. Звезда выглядит потрясающе молодо и привлекательно.