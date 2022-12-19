«Зависть и желчь»: Кудрявцевой «наваляли» в Сети из-за наезда на Салтыкову на шоу «Суперстар! Возвращение»

Преданные фанаты певицы Ирины Салтыковой сочли, что телеведущая Лера Кудрявцева виновата в том, что они больше не увидят на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» свою любимицу.

Поклонники пришли в аккаунт Ирины Салтыковой, чтобы поддержать певицу, покинувшую проект, и заодно высказаться все, что они думают о судействе Лере Кудрявцевой. В Сети считают, что телеведущая завидует моложавой вокалистке.

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