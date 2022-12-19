Юлия Пересильд планирует освоить необычное хобби

Актриса Юлия Пересильд нашла для себя интересное хобби, о котором рассказала журналистам. Как оказалось, все прелести этого хобби раскрыл для нее бойфренд – актер Михаил Тройник.

Он давно занимается цигун – комплексом традиционных упражнений, в основе которых лежат буддистские психопрактики и даосская алхимия.