Буквой V: Михалкова распутно показала свою межножную щель – и взгляд наглый такой

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

39-летняя Юлия Михалкова насладила зрелищем своих поклонников.

Юлия Михалкова в свои 39 лет обладает не только фигурой юной девы, но и смелостью подростка. Ее наряды для съемок иногда просто потрясают своей откровенностью. Ну а мужчины, само собой, в диком восторге от них!

Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia

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Накануне актриса выставила в Сеть бекстейдж с прошедших съемок одного из телешоу. Звезда явилась в студию в малюсенькой юбочке, бра, который больше напоминал повязку на груди и пушистой перьевой курке. Образ завершали дерзкие рокерские сапоги.

Михалкова смело расставила ноги в виде буквы V. Да уж, ее наглый взгляд заметен был даже в черных очках!

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