Дочь Политова попала в больницу из-за передозировки

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Обострение депрессии, по словам Алены, было вызвано предстоящей разлукой с мужем: вскоре Алена возвращается в Германию, где постоянно живет с мамой. Сейчас ей уже лучше, сообщает издание МК.