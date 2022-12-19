Дочь Политова попала в больницу из-за передозировки

Как оказалось, Алена Политова, дочь экс-солиста группы «На-На», была госпитализирована с диагнозом «передозировка медпрепаратов». Лекарства от депрессии прописал ей частный психиатр, и именно они стали причиной ухудшения ее самочувствия.
Девушка приняла таблетки, поссорившись с мужем, пыталась самостоятельно промыть желудок, но пришлось вызвать скорую.
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Обострение депрессии, по словам Алены, было вызвано предстоящей разлукой с мужем: вскоре Алена возвращается в Германию, где постоянно живет с мамой. Сейчас ей уже лучше, сообщает издание МК.