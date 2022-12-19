Уже тринадцать лет: как сейчас выглядит первый ребенок «Дома-2», рожденный на проекте сын Риты Агибаловой и Жени Кузина

На днях исполнилось тринадцать лет первому ребенку, родившемуся на проекте «Дом-2», сыну Риты Агибаловой и Евгения Кузина Мите.

В честь дня рождения наследника Рита Агибалова поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлены самые яркие моменты из жизни Мити. Папы мальчика в кадрах нет. После развода с Ритой Агибаловой Женя Кузин не принимает участие в судьбе своего сына. Зато у Мити отличный отчим, второй муж Риты Агибаловой Павел Марсо заменил мальчику отца. И именно он присутствует на видео, посвященном Мите.

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