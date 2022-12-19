«Сверкаем яркими пайетками»: Муцениеце с дочкой от Прилучного устроила новогодние танцы в переливающихся нарядах

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Поклонники Агаты Муцениеце пришли в восторг от позитивных кадров. Они заявили, что актриса и ее дочь — настоящие красотки.