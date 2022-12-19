«Сверкаем яркими пайетками»: Муцениеце с дочкой от Прилучного устроила новогодние танцы в переливающихся нарядах

Актриса Агата Муцениеце поделилась в микроблоге видео, которое записала вместе с дочкой от Павла Прилучного Мией.
В кадре звездная мама и ее наследница танцуют под рождественскую песенку в исполнении Мэрайи Кэри. Облачены Агата и Мия в переливающиеся наряды для новогодней вечеринки. У Муцениеце это топ с брюками, а у ее дочери — платье.
«По совету подруги Натахи (да-да, моей любимой Земцовой) мы решили отрепетировать новогодний праздник, только не ужином с селедкой под шубой, а примеркой нарядов. Тимоша — лучший наш оператор — за кадром. Его костюм покажем 31-го. А мы сверкаем яркими пайетками», — написала под видео Агата Муцениеце.
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Поклонники Агаты Муцениеце пришли в восторг от позитивных кадров. Они заявили, что актриса и ее дочь — настоящие красотки.
«Миечка с мамочкой такая счастливая! Девочки, будьте всегда такими красивыми и стильными!», «Девочки, вы очаровательны, красивы», «Феерично, блестящие!», «Миюша — уменьшенная копия мамы. Красотки обе», — высказались в Сети.
Агата Муцениеце с дочкой Мией. Фото: скрин соцсети