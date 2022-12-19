Михалкова бесстыдно звезданула пердимоноклем: легкая обнаженка от «пельмешки» (фото)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На обнародованных кадрах Юлия Михалкова предстает в необычном образе — одновременно и смешном, и смелом. С одной стороны, она довольно эпатажно обнажилась, едва прикрыв телеса и сверху, и снизу.

А с другой — цвет ее наряда и «оперение» навевали мысли о костюме канарейки. Но хотела ли этого эффекта Михалкова? Ну настоящий пердимонокль!