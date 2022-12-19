Михалкова бесстыдно звезданула пердимоноклем: легкая обнаженка от «пельмешки» (фото)

Экс-участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова озадачила своих поклонников внешним видом. Ее смелый образ, который она выбрала для съемок в телешоу, засветили в социальных сетях.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети
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На обнародованных кадрах Юлия Михалкова предстает в необычном образе — одновременно и смешном, и смелом. С одной стороны, она довольно эпатажно обнажилась, едва прикрыв телеса и сверху, и снизу.
А с другой — цвет ее наряда и «оперение» навевали мысли о костюме канарейки. Но хотела ли этого эффекта Михалкова? Ну настоящий пердимонокль!