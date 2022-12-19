Владимир Политов рассказал о состоянии попавшей в больницу дочери

Владимир Политов, солист популярной группы «На-На», рассказал, как себя чувствует его дочь Алена, оказавшаяся накануне в больнице в тяжелом состоянии.
«Чувствует себя нормально, пришла в себя», — сказал певец журналистам.
Правда, по какой причине пришлось госпитализировать Алену, артист не уточнил. Зато Политов рассказал, что уже едет в больницу, чтобы навестить дочь, — посещения возможны с 12.00, и выразил надежду на то, что скоро ее здоровье наладится.
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Напомним, о том, что Алена госпитализирована, стало известно 18 декабря: по сведениям СМИ, дочь певца попала в реанимацию, медики подключили ее к аппарату ИВЛ, ее состояние охарактеризовали как тяжелое.
По материалам телеканала «360»