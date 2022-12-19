«Нам нельзя такое говорить»: Кудрявцева сцепилась с Салтыковой в эфире «Суперстар! Возвращение» на НТВ

Шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ редко обходится без диспутов на творческие темы. На этот раз в споре сошлись ранее признававшиеся друг другу в любви член жюри и телеведущая Лера Кудрявцева и певица, участница проекта Ирина Салтыкова.
Вокалистка исполнила хит своего бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Лера Кудрявцева заявила, что Ирина Салтыкова ее не зацепила.
«Ты спела по-своему, но у тебя не очень получилось. Я почему-то думала, что ты это сделаешь как-то по-другому. Мне дико нравится песня и Ира Салтыкова. Но в исполнении Иры меня почему-то не зацепило», - высказалась Лера Кудрявцева.
«Поставь «ноль», ну, что ты, давай!» - огрызнулась Салтыкова.
«А я поставлю, если попросишь. Ира, мы же с тобой два Тельца, нам нельзя такое говорить», - ответила Кудрявцева.
Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Утихомирить телеведущую и певицу попыталась ведущая шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Лолита Милявская.
«Не, не, не, девочки, вы чего?» - сказала Лолита со сцены.
Ирина Салтыкова отметила, что считает свое исполнение песни бывшего мужа идеальным.
«Но я не могу сказать, что это было – вау, как в прошлые разы. Я не вздрогнула и не пришла в восторг», - настаивала на своем мнении Лера Кудрявцева.
Ирина Салтыкова ушла со сцены обиженной. По итогам этого дня проекта именно Салтыкова его покинула.