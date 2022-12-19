«Нам нельзя такое говорить»: Кудрявцева сцепилась с Салтыковой в эфире «Суперстар! Возвращение» на НТВ

Шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ редко обходится без диспутов на творческие темы. На этот раз в споре сошлись ранее признававшиеся друг другу в любви член жюри и телеведущая Лера Кудрявцева и певица, участница проекта Ирина Салтыкова.

Вокалистка исполнила хит своего бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Лера Кудрявцева заявила, что Ирина Салтыкова ее не зацепила.