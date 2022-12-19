«Вообще ни о чем»: Лера Кудрявцева потопталась по пожилой певице на шоу «Суперстар! Возвращение»

76-летняя певица Роксана Бабаян - самая возрастная участница популярного шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». В рамках проекта она решается на самые смелые эксперименты. И не всегда они оказываются удачными.

В минувшее воскресенье, 18 декабря, Роксана Бабаян выступила с номером на песню Шуры «Отшумели летние дожди» и нарвалась на жесткую критику Леры Кудрявцевой, которая часто оппонирует другим членам жюри. Если тем что-то понравилось, то Лера это обязательно раскритикует.

«Вообще ни о чем», - произнесла Лера Кудрявцева в тот момент, когда Роксана Бабаян еще исполняла хит Шуры.

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