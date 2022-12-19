«Тесто поднялось»: Саша Черно из «Дома-2» спровоцировала ор в Сети, представ абсолютно голой в ванной

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно без устали доказывает всем, что она — девушка, напрочь лишенная каких-либо комплексов по поводу своей внешности. Саша Черно бесстрашно предстает на публике не только в откровенных нарядах, но и полностью обнаженной.
В микроблоге Саша Черно поделилась кадрами, которые вызвали оцепенение у пользователей. Саша Черно засняла себя абсолютно голой в ванне, и ее тут же подняли на смех. Саша Черно хоть и похудела на несколько десятков килограммов, но по-прежнему продолжает оставаться грузной дамой.
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Обнаженная Саша Черно. Фото: скрин соцсети
«Тесто поднялось, несите фарш», «Сколько человек на этом видео?», «Это месиво еще губу прикусывает, типа секси. Ору в голос», «И ведь она сидит голая и в телефон грузит сторис. Мне жаль ее», «Оно уже в «психушке», надеюсь? Видео из «психушки», — высказались в Сети.