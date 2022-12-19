«Тесто поднялось»: Саша Черно из «Дома-2» спровоцировала ор в Сети, представ абсолютно голой в ванной

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно без устали доказывает всем, что она — девушка, напрочь лишенная каких-либо комплексов по поводу своей внешности. Саша Черно бесстрашно предстает на публике не только в откровенных нарядах, но и полностью обнаженной.

В микроблоге Саша Черно поделилась кадрами, которые вызвали оцепенение у пользователей. Саша Черно засняла себя абсолютно голой в ванне, и ее тут же подняли на смех. Саша Черно хоть и похудела на несколько десятков килограммов, но по-прежнему продолжает оставаться грузной дамой.

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