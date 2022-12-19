Дома парик не носит: Андрей Малахов показал состояние собственных волос

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Вот и сейчас Малахов показал реальное состояние своей собственной шевелюры, продемонстрировав себя в домашней обстановке. Звезде явно не до внешнего вида – на экране трансляция финала чемпионата мира по футболу.

Ликующий шоумен позировал на камеру, повернувшись в профиль, и подписчики смогли рассмотреть его густую короткую стрижку. Судя по глубокому, как смоль, оттенку, Малахов теперь тонируется от седины в темный.