«Выходила замуж только за малышей»: Сергей Соседов изящно пнул Аллу Пугачеву в эфире «Суперстар! Возвращение»

Известная певица Катя Лель в эфире шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ исполнила песню Ирины Аллегровой «Странник». Выступление вокалистки заставило удариться в воспоминания члена жюри проекта, музыкального критика Сергея Соседова.

Он вспомнил, что эту песню Игорь Николаев написал специально для Аллы Пугачевой, но Примадонне не понравился текст, и она отказалась ее исполнять.

При этом Сергей Соседов изящно пнул Аллу Борисовну, заговорив о личной жизни певицы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».