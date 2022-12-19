Юлия Михалкова не надела белье: так и пришла на съемки, сверкая прелестями (фото)

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, как и многие знаменитости, в декабре нарасхват. Красавица едва успевает переодеться со съемки на съемку, а в этот раз даже нижнее белье забыла надеть. Так и пришла на съемки.
Михалкова появилась в гримерной в белоснежном лонгсливе, под которым не оказалось бюстгальтера. Глубокий вырез сразу привлек внимание публики к интимной зоне, и все увидели, что красотка не носит лифчик.
Это уже не первая пикантная выходка Михалковой. Некоторое время назад она всем демонстрировала, какие надела трусики. Причем, это было белье со стразами.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети