Юлия Михалкова не надела белье: так и пришла на съемки, сверкая прелестями (фото)

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, как и многие знаменитости, в декабре нарасхват. Красавица едва успевает переодеться со съемки на съемку, а в этот раз даже нижнее белье забыла надеть. Так и пришла на съемки.

Михалкова появилась в гримерной в белоснежном лонгсливе, под которым не оказалось бюстгальтера. Глубокий вырез сразу привлек внимание публики к интимной зоне, и все увидели, что красотка не носит лифчик.

Это уже не первая пикантная выходка Михалковой. Некоторое время назад она всем демонстрировала, какие надела трусики. Причем, это было белье со стразами.