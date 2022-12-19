Новости шоу-бизнеса: муж Заворотнюк стал стариком, певица Слава развелась, Навка хочет возвращения Урганта на Первый канал

Дочь Политова из «На-На» угодила в реанимацию

Единственная дочка Владимира Политова из группы «На-На» Алена попала в реанимацию. Ее туда доставила «скорая» в тяжелом состоянии. Девушку подключили к ИВЛ. Что с ней, какой диагноз и когда можно будет говорить, что кризис миновал – неизвестно, к ней в палату даже отца не пустили.

Навка хочет вернуть Урганта на Первый канал

Татьяна Навка заступилась за отверженного Ивана Урганта и уверена, что он вернется на Первый канал. Она считает, что его клеймят незаслуженно, мол, он ведь ничего такого не сказал. Хотя россияне считают иначе: выставил «черный квадрат» 24 февраля, сбежал в Израиль.

Слава объявила, что свободна

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, объявила, что стала свободна – с гражданским мужем Анатолием Данилицким они официально расстались. Теперь артистка готова к новой любви и озвучила требования к потенциальному бойфренду: он должен быть сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым.