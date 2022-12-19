Новости шоу-бизнеса: муж Заворотнюк стал стариком, певица Слава развелась, Навка хочет возвращения Урганта на Первый канал

Петр Чернышев стал стариком
Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев впервые за долгое время показался публике. От былой красоты не осталось и следа, он превратился в старика: заросшее сединой лицо, желтый цвет кожи, темные впадины вместо глаз.
Петр Чернышев. Кадр из YouTube-шоу "Стрелец-молодец"
Дочь Политова из «На-На» угодила в реанимацию
Единственная дочка Владимира Политова из группы «На-На» Алена попала в реанимацию. Ее туда доставила «скорая» в тяжелом состоянии. Девушку подключили к ИВЛ. Что с ней, какой диагноз и когда можно будет говорить, что кризис миновал – неизвестно, к ней в палату даже отца не пустили.
Навка хочет вернуть Урганта на Первый канал
Татьяна Навка заступилась за отверженного Ивана Урганта и уверена, что он вернется на Первый канал. Она считает, что его клеймят незаслуженно, мол, он ведь ничего такого не сказал. Хотя россияне считают иначе: выставил «черный квадрат» 24 февраля, сбежал в Израиль.
Слава объявила, что свободна
Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, объявила, что стала свободна – с гражданским мужем Анатолием Данилицким они официально расстались. Теперь артистка готова к новой любви и озвучила требования к потенциальному бойфренду: он должен быть сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым.