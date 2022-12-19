Расцвела: старшая дочка Тарасова от первого брака выросла красавицей

Остались в прошлом времена, когда старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина не хотела общаться с отцом. Девочка теперь желанная и частая гостья в особняке папы и его новой семьи, любит нянчится с младшими сестренками и братиком, подолгу остается с ними жить.

Но отец редко показывает старшую из детей подписчикам, а между тем она совсем повзрослела и расцвела – растет настоящей красавицей.

В выходные старшая дочка снова навестила папу, и он запечатлел, как она играет с младшей сестренкой. Ангелине 13 лет, она отрастила длинные волосы, с которыми любит играть в парикмахера малышка Ева, и в этот раз она тоже сделала сестре прическу.

«Красота!» - порадовалась Ангелина результату на голове.

Напомним, Ангелина родилась в 2009 году в браке Тарасова с Оксаной Пономаренко. Но через три года отец ушел из семьи, завел роман с Ольгой Бузовой. Длительное время дочь росла вдали от папы, но с годами смогла восстановить с ним отношения и теперь является частью его новой семьи, в которой растет уже трое детей.