Преступно в такое время: Рудова в веселеньком мини-бикини подразнила пышечными прелестями

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова пропадает на съемках – у красотки новый проект. И пока она вынуждена ночевать в вагончике посреди утопающего в снегу леса, ей остается только вспоминать о лете и строить планы на отпуск.

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Ностальгируя по морю и солнышку, Рудова пошла с козырей и достала из архивов свое жизнерадостное фото на фоне горячего песочка. Но что на фоне по-настоящему обжигающее, так это сама актриса: в веселеньком мини-бикини Наталья задорно подразнила публику пышечными объемами в лифе, а также задорно показала язык.

«Очень надо туда», - поделилась своим желанием красотка. Подписчики согласились: жаркий курорт сейчас бы не помешал. Но впереди еще куча дел на работе, домашние хлопоты и праздник, поэтому в такое время мечтать о беззаботном пляже - преступно.