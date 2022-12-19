«Уберем в апреле»: Валя Карнавал похвасталась наряженной елочкой

Блогер и певица Валя Карнавал похвасталась, что успела только сейчас нарядить елочку — раньше не получилось, потому что сильно приболела. Как только появилась возможность, они с Сашей Стоуном тут же разместили у себя лесную красавицу и декорировали игрушками и гирляндами. Дерево выбрали самое высокое, до потолка.

«Уберем в апреле», — подчеркнула Валя, публикуя снимок своей елочки.