«Уберем в апреле»: Валя Карнавал похвасталась, как нарядила елочку

Многие звезды еще не успели нарядить елочку к Новому году, хотя до праздника остаются считанные дни. И спешат запрыгнуть в последний вагон, чтобы не остаться без украшенного дома и соответствующего настроения.

Блогер и певица Валя Карнавал похвасталась, что успела только сейчас нарядить елочку – раньше не получилось, потому что сильно приболела. Как только появилась возможность, они с Сашей Стоуном тут же разместили у себя лесную красавицу и декорировали игрушками и гирляндами. Дерево выбрали самое высокое, до потолка.