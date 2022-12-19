На ИВЛ: звезда «На-На» Политов рассказал о находящейся в реанимации дочери

22-летняя дочка звезды «На-На» Владимира Политова Алена попала в реанимацию. Единственная наследница артиста была экстренно госпитализирована из дома с отравлением. Знаменитый отец примчался в клинику, но его не пустили. Об этом он рассказал сайту kp.ru, а также поведал, что происходит.

Политов подтвердил, что дочь в реанимации. Однако, его туда не пустили. Оказалось, что он не в курсе, что именно произошло с наследницей.

«Ничего не знаю, не могу сказать. Завтра в 12 часов меня пустят поговорить с врачами в реанимации, ситуация прояснится. Больше ничего сказать не могу», - прокомментировал артист ситуацию.

Дочь Политова врачи выводят из тяжелого состояния, подключили к аппарату ИВЛ.